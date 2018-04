Fietser overleden na botsing met auto in Randwijk

Rabo houdt na samenvoe­ging 'vrijwel alle' geldautoma­ten open

7:07 DRUTEN/ ELST - De geldautomaten van de Rabobank in de Maas en Waalse en Betuwse kernen zullen vrijwel allemaal in functie blijven. ,,Hooguit verdwijnen er de komende jaren nog één of twee, als er binnen een straal van een paar kilometer een alternatief is.’’