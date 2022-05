Dodenherdenking in Huissen eindelijk weer met publiek

HUISSEN - Grote belangstelling bij de dodenherdenking in Huissen. Na twee jaar coronabeperkingen en herdenkingen in zeer beperkte kring was er woensdag weer publiek welkom. ,,Mooi dat het weer kan, ook omdat herdenken met de oorlog in Oekraïne actueler is dan ooit”, zegt Annemarie Giesen.

Giesen is bestuurslid van de Stichting Nationale en Stedelijke Evenementen Huissen (Stinase) dat de organisatie van de dodenherdenking in Huissen in handen heeft. Die kende ook dit jaar weer de traditionele invulling met een kerkdienst in de Stadsparochiekerk, gevolgd door een stille tocht voorafgegaan door de Gilden, naar het massagraf op het Gedenkpark aan de Doelenstraat. Daar werden de twee minuten stilte in acht genomen, gevolgd door de Last Post en kransleggingen. Het monument aan de Doelenstraat is opgericht ter nagedachtenis aan de inwoners van Huissen die bij het bombardement van Huissen zijn omgekomen.

Niet vanzelfsprekend

,,We zijn blij dat er nu weer publiek bij mocht zijn. Want herdenken van vrijheid is belangrijk, zeker nu met de oorlog in Oekraïne en ellende elders in de wereld is het goed om je te realiseren dat vrijheid niet vanzelfsprekend is”, zegt Giesen.

,,Maar we halen nu ook het programma van 2020, toen we 75 jaar bevrijding zouden vieren, in. Dat kon toen vanwege coronabeperkingen niet doorgaan, deze keer gelukkig wel.” Leden van de Hardloopgroep Huissen halen in de nacht van woensdag op donderdag het bevrijdingsvuur op in Wageningen en brengen dat hardlopend naar Huissen. ,,We verwachten ze om ongeveer 04.00 uur op de Markt. Daar houden we donderdagochtend een bevrijdingsontbijt met hardlopers uit alle Lingewaardse kernen. Na het ontbijt geeft burgemeester Kalfs het vuur vervolgens door, waarna het door de hardlopers naar hun eigen dorp wordt gebracht om daar het bevrijdingsvuur te ontsteken. Op die manier willen we een brug slaan tussen herdenken op 4 mei en het vieren van de vrijheid op 5 mei”, zegt Giesen.

Volledig scherm Kinderen leggen bloemen bij het massagraf op de oude begraafplaats van Huissen. © Fons Sluiter