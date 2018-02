Doornenburg in actie voor behandeling MS-patiënt Edwin in Mexico

'Schaatsen in uiterwaard le­vens­ge­vaar­lijk'

11:12 GENDT - De voorspelde nachtvorst doet de schaatskoorts stijgen maar Betuwse ijsmeesters houden hun hart vast. Volgens Jan de Haan van IJsclub Nooitgedacht Gendt is het zeer de vraag of het streng genoeg gaat vriezen om banen open te laten gaan. Hij vreest dat 'onverlaten' in dat geval in de uiterwaarden gaan schaatsen.