Drie dagen stemmen lijkt een blijvertje in de Betuwe

GemeenteraadsverkiezingenELST / BEMMEL - Op papier is woensdag nog steeds dè dag van de gemeenteraadsverkiezingen, maar in de praktijk zijn de stembussen ook vandaag en morgen al open. ,,En daar ben ik blij mee, die corona is nu besmettelijker dan ooit", zegt Geert Spies in Elst.

Spies is kort na 12.00 uur de 234e Elstenaar die zijn stem aan de Kruisakkers heeft uitgeoefend. Het gymzalencomplex in Elst is samen met de Bongerd in Heteren en de Wanmolen in Zetten één van de drie locaties waar maandag en dinsdag ook al kan worden gestemd.



,,En daar ben ik blij mee, juist nu is het belangrijk om afstand van andere mensen te houden. Wat mij betreft blijft die drie daagse stemronde dus bestaan”, aldus Spies.

‘Vraagt wel veel van ons’

Daar gaat de gemeentelijke projectleider verkiezingen in Overbetuwe ook van uit. ,,Het is in elk geval het advies van de VNG. Het vraagt wel veel van ons, eerder kon ik het met de dames van de eigen afdeling (burgerzaken) af, nu heb je voor die drie dagen nog vijftig collega's nodig, nog los van de extra vrijwilligers. Dat zijn er nu al 250. Maar goed, er zijn ook veel ziekmeldingen en dan is het vervangen wel makkelijker als je uit roosters van drie dagen kan putten.”

Lingewaard

In het gemeentehuis van Lingewaard in Bemmel liep het maandag aardig door. Tot 13.00 uur stemden hier zo’n 180 mensen. Verwacht wordt dat dit aantal tot de avond toeneemt tot 360.



Onder de stemmers ook relatief veel jongeren, waarvoor de maandag simpelweg makkelijker uitkomt dan de woensdag. Naast het gemeentehuis zijn morgen (dinsdag) ook De Valom in Huissen, De Klok in Gendt en het dorpshuis in Angeren open om een stem uit te brengen.



Maandag was ook het stembureau in het Ontmoetingscentrum in Doornenburg al open, maar die is dinsdag dicht en opent woensdag weer de deuren.

