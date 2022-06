Drie vrouwen kort achter elkaar lastiggevallen in Lingewaard, bewoners maken zich zorgen

De politie heeft de drie incidenten in onderzoek en weet nog niet of er een verband tussen de zaken bestaat. De eerste zaak dateert uit de nacht van zaterdag 28 op zondag 29 mei. Toen is, volgens informatie van de politie, een vrouw aan de Duisterestraat in Doornenburg lastiggevallen. Diezelfde nacht is een andere vrouw in de omgeving van de Lodderhoeksestraat en Boerenhoek in Angeren hetzelfde overkomen. Het derde incident was in de nacht van zaterdag 4 op zondag 5 juni aan de Olyhorststraat in Gendt.