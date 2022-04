Drieduizend jaar oude sikkel gevonden bij Reeth: ‘Dit is heel bijzonder’

De vondst van de zogeheten éénknoppige sikkel is volgens archeologe Annemarie Kooi heel bijzonder. ,,We wisten al dat er in de bronstijd mensen in dit gebied woonden, maar het vinden van landbouwgereedschap uit die tijd is toch heel bijzonder", zegt Kooi langs de Rijksweg-Zuid bij Reeth.

De sikkel werd gevonden op de punt van het weiland langs die weg, nog voor het talud van het viaduct over de A15. ,,Dus we weten dat het om een vondst in originele grond ging en niet om aangevoerde grond", zegt Kooi. Naast de sikkel werden er ook scherven van aardewerk gevonden. ,,Daarbij gaat het om scherven uit de Romeinse tijd, maar ook uit de middeleeuwen.”

Veel archeologische sporen

Dat de grond rondom Reeth veel archeologische sporen bevat was al bekend. Het terrein is om die reden ook als Monumentterrein en Rijksmonument aangewezen. Die status houdt de aanleg van een nieuwe fietspad tussen Overbetuwe en Nijmegen niet tegen. En als de Raad van State later dit jaar instemt met de aanleg van de Railterminal Gelderland (RTG), komt ook de nieuwe ontsluitingsweg naar die RTG er te liggen. Dat is ook de reden dat de provincie er, vooruitlopend op die eventuele aanleg, archeologisch onderzoek doet.

Quote Als wij hier klaar zijn bestaan deze sporen van bewoning alleen nog op papier Annemarie Kooi, Archeologe

,,Je ziet hier veel sporen van vroegere bewoning", zegt Kooi terwijl ze naar grondverkleuringen in een uitgegraven strook wijst. Die donkere cirkel met die lichte cirkel er omheen is een oude waterput. Daar zien we er hier meer van, soms zelfs nog met sporen van de houten bekisting. Als wij klaar zijn is daar niets meer van over, maar we leggen alles vast met beeld en gps-coördinaten. Daarna bestaan deze sporen van bewoning alleen nog op papier", sluit Kooi af.