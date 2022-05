Duizend huizen erbij in Heteren: ‘Dit plan brengt dorp weer in evenwicht’

Kelvin Derksen, voorzitter van de Dorpsraad Heteren is positief. ,,Dit plan zou Heteren echt af maken. Als je het dorp nu uit de lucht ziet bestaat het uit drie kwarten, twee met woningen en het bedrijventerrein. Dit plan vult het nu nog lege vierde kwart en herstelt de balans tussen wonen in het dorp en het bedrijventerrein. En natuurlijk is extra woningbouw goed voor de leefbaarheid van het dorp. Denk aan aanwas voor de scholen, verenigingen en de middenstand. Ook is het heel positief dat wij als dorpsraad en inwoners bij de definitieve planvorming worden betrokken.”

Financiële mogelijkheden

Ook wethouder Wijnte Hol reageert positief op de plannen. Heteren-Zuid maakt deel uit van het plan om 3000 woningen in Overbetuwe te bouwen in samenwerking met de regio Arnhem/Nijmegen. Dat biedt mogelijkheden meent Hol.



,,Dit is een schetsplan, maar het is nu al mooi afgewogen als het gaat om de balans tussen wonen, groen, duurzaamheid en vooral de verkeersafwikkeling. Zo wordt er gedacht aan een nieuwe rondweg en ontlasting van de Boterhoeksestraat. Omdat we deze plannen in samenwerking met de stadsregio en provincie uitwerken biedt dat juist voor die verkeersafwikkeling extra financiële mogelijkheden. Wel is het zo dat het aantal van duizend woningen iets voor de langere termijn is, er kan dus ook met minder worden begonnen.”

Gemeente, dorpsraad en bouwbedrijven gaan op korte termijn afspraken maken over het vervolgproces, waarbij ook inwoners van Heteren nadrukkelijk betrokken moeten worden. Naast het vaststellen van het aantal woningen, woningtypes, ontsluiting en inrichting van de nieuwe wijk moet er ook een bestemmingsplan worden vastgesteld.

Als alles meezit zou er over ongeveer vijf jaar met de bouw begonnen kunnen worden. Woningbouw voor regio Arnhem-Nijmegen moet voor 50 procent uit ‘goedkope’ woningbouw bestaan, tot een prijs van 350.000 euro. Dat is inclusief de dertig procent sociale woningbouw die Overbetuwe in nieuwe bouwplannen wil opnemen.

Samenwerkende bouwbedrijven

Rotij Vastgoedontwikkeling uit Rijssen is een samenwerkingsverband tussen BDP Ontwikkeling, Roosdom Tijhuis, Vabo Ontwikkeling en Van Wanrooij Projectontwikkeling. Deze drie bouwbedrijven hebben een visie voor het gebied opgesteld waarbij niet alleen in gekeken naar woningbouw, maar ook naar werken, verkeer en duurzaam bouwen in het gebied dat wordt begrenst door de Polderstraat in het oosten, de Boterhoeksestraat in het noorden en de sportvelden van SDOO in het zuiden. Aan de westkant ligt de grens in het verlengde van de Steenovenlaan waar een nieuwe rondweg is voorzien.

