Een coronapatiënt in de winkel? Hoe fake news door het land trekt en de Betuwe bereikt

Op straat in Huissen gaat het verhaal als een lopend vuurtje rond. Bij een winkel in Gendt heeft een klant iemand herkend die positief is getest op corona en eigenlijk thuis in quarantaine moet zitten. In de winkel wordt via de omroepinstallatie gevraagd of de klant zich wil melden. Doet hij dat niet, dan wordt zijn naam in de winkel omgeroepen. Even later staan er zeven personen bij de balie die zich aangesproken voelen.