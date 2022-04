Een dag van genieten en niets moeten

Lopende­band­werk in de teststraat is voorbij: ‘Nu is het een half uur wachten op de volgende’

ARNHEM - De medewerkers van de GGD-teststraat in Arnhem hadden begin dit jaar nog 1.250 staafjes per dag nodig om in neuzen en kelen te schrapen. Maandag kwamen er maar tachtig bezoekers langs voor een test. ,,Fijn voor de maatschappij natuurlijk, maar hier is het wel een beetje saai.”

12 april