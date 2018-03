Een van de overleden hondjes was nog een puppy

Hulpverleners met mondkapjes op lopen in en uit. Zelf mag de alleenstaande vrouw de twee-onder-een-kapwoning niet meer in.



Hoe de hondjes heten? En wat nu meer zeer doet? Haar woning die zojuist, wat de benedenverdieping betreft, total loss is verklaard, of toch het verlies van haar hondjes? Jeltje moet de antwoorden schuldig blijven. Dikke tranen in haar ogen. De emoties blokkeren haar stem.



,,Ze is in shock. Ik denk dat ze amper beseft wat haar is overkomen”, zegt een buurvrouw, waarna ze snel een arm om Jeltje heen slaat. Andere buren melden zich ook. Allemaal vragen ze zich af waar de vrouw de nacht moet doorbrengen.