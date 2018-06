Eén verdachte schietpartij Bemmel vrij

De politie gaat ervan uit dat de schietpartij een gevolg is van ruzie in de familiare sfeer. Mogelijk dat verdachte en slachtoffer broers van elkaar zijn. Dat wil de politie niet bevestigen. De politie heeft de 49-jarige Bemmelse gearresteerd voor het in bezit hebben van wapens. Om welke wapens het gaat en hoeveel wil de politie nog niet zeggen. Bovendien heeft de vrouw het politie-onderzoek belemmerd.



In de loods achter de witte villa trof de politie twee hennepkwekerijen aan. ,,Het exacte aantal planten wordt nog in kaart gebracht door het onderzoeksteam, maar het zit tussen de 350 en 400 planten. Daarbij is ook een nog onbekend hoeveelheid hash aangetroffen", aldus een politiewoordvoerder.