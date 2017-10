'Eerste broeder' Huissen naar Nuenen na conflict in dominicanenklooster

Tijdelijke woningen in Elst weer stap dichterbij

19 oktober ELST - De bouw van twintig tijdelijke woningen op de Vinkenhof en Elsterveld in Elst is weer een stap dichterbij. De gemeente Overbetuwe is een samenwerking aangegaan met wooncorporatie Vivare en hoopt in het voorjaar van 2018 met de bouw te kunnen starten, als procedures voor de omgevingsvergunning niet te lang duren.