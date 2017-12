Einde dreigt voor carbidschieten in Betuwe

VALBURG/HUISSEN - Carbidschieten op oudjaarsdag is een traditie in de Betuwe, maar voor hoe lang nog? Watergoed in Valburg stopt met het Open Kampioenschap. Daarmee verdwijnt opnieuw een 'knallocatie'.

De deksel van de melkbus vliegt tientallen meters de lucht in en de klap is honderden meters verderop te horen. Carbidschieten, het mag eenmaal per jaar: op oudjaarsdag tussen 12.00 en 16.00 uur in het buitengebied. ,,Ik vind het mooi en ben zeker niet de enige. Er komt veel publiek op af’’, vertelt carbidschieter Tonnie Rijnders uit Huissen.

Op 31 december wordt er op zes locaties in de gemeente Lingewaard en twee in Overbetuwe geknald met carbid. Dat hadden er meer kunnen en moeten zijn, meldt Rijnders van Carbidteam Huusse. ,,Wij hebben jarenlang op de Badweg geknald en daarvoor op het sportpark van voetbalclub Jonge Kracht. Maar na 2014 zijn we gestopt. Te veel regels, te veel gedoe.’’

Voorwaarden

Volgens Rijnders zijn gemeenten na het ongeluk met een monstertruck in Haaksbergen in 2014 veel strenger geworden. Het carbidschieten op de Badweg werd opeens gezien als een evenement en moesten de deelnemers aan allerlei voorwaarden voldoen en extra veiligheidsmaatregelen treffen. ,,Het werd ons bijna onmogelijk gemaakt. Zonde. Ik krijg op straat te horen dat mensen het carbidschieten in Huissen missen. Ik ook.’’

Volgens een woordvoerster van Watergoed heeft het stoppen van het Open Betuws Kampioenschap carbidschieten, dat tweemaal plaatsvond in Valburg, niets te maken met strenge regels. Volgens het bedrijf was er niet heel veel belangstelling. ,,Er is gekozen al het personeel vrij te geven met de feestdagen. Er is dus niemand op 31 december. We zijn gesloten’’, meldt ze.