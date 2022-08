Eindelijk weer kermis en Schuttersfeesten in Gendt: hier moet je rekening mee houden

Wel lik verf voor John Frostbrug maar afgeblad­der­de Waalbrug moet acht jaar wachten: hoe zit dat?

De John Frostbrug in Arnhem wordt deze zomer opnieuw in de verf gezet, als onderdeel van de werkzaamheden aan de brug uit 1950. Opvallend, want voor de afbladderende Waalbrug in Nijmegen was na de grootscheepse renovatie in 2020 geen geld meer voor een schilderbeurt. Het roestende icoon moet nog acht jaar wachten, tot grote ergernis van veel Nijmegenaren. Hoe zit dat?

