Elektronische borden met bustijden blijven in elk dorp

Betuwe profileert zich langs de weg: nieuwe welkomst­bor­den en overal grote letters

27 februari DODEWAARD/WADENOIJEN - Nieuwe welkomstborden voor de Betuwe. Metershoge witte letters B E T U W E in fruitkistjes die sinds vorig jaar overal in het gebied geplaatst worden. Het kan de toerist, én inwoner, niet ontgaan dat Bureau Toerisme Rivierenland de naam Betuwe steeds meer begint uit te venten. Zoals ze dat ook doet met andere regio’s in haar werkgebied zoals Land van Maas en Waal en Bommelerwaard.