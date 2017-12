'Elke morgen wist ik dat ik aan het einde van de dag 2.000 euro lichter was'

Vier dagen kerstinkopen doen met vriendin Angelina in Londen. Harold Maassen (52) uit Homoet is er wel aan toe; half december vertrekt het stel naar Engeland. Tijdens de fipronil-crisis afgelopen zomer werden 2,5 miljoen eieren van de pluimveeboer uit Homoet vernietigd. Wekenlang zaten zijn stallen 'op slot' en dat hakte erin. ,,Blijf ik bestaan of ga ik failliet. Dat was de vraag die dagelijks door mijn hoofd spookte’’, vertelt Maassen.

Overleefd

Het bedrijf van Maassen is er nog en dat is vooral te danken aan een buffer die de eierboer, met circa 63.000 legkippen een van de grootste in de Betuwe, de afgelopen jaren had opgebouwd. Hij had geld apart gezet om dit jaar een nieuwe hal te laten bouwen, maar die kwam er dus niet. ,,Ik ben dit jaar tussen de 350.000 en 400.000 euro verloren. Maar ik heb de crisis overleefd en dat kan niet iedereen zeggen. Het is nu zaak weer geld te sparen want ik hoop in de toekomst alsnog een nieuwe sorteerhal te kunnen laten bouwen’’, aldus Maassen.

Quote Als de mannen van Chickfriend echt hebben geweten dat er fipronil in het mengsel zat, verdienen ze een hoge straf.’’ Harold Maassen

Ophokplicht

Vorige week kwam daar nog het nieuws bij dat er een landelijke ophokplicht voor pluimvee wordt ingesteld door het ministerie van Landbouw. Dat heeft voor Maassen echter geen gevolgen, stelt hij. „Ik verkoop mijn eieren nu tegen vrije uitloopprijzen. Er is echter een groot gebrek aan markteieren, waardoor de prijs hoog ligt. Daardoor kost het me geen geld, zo schat ik in.’’

Rechtsz

Een meevaller voor Maassen. Dat was eind juli wel anders. Toen werd in de eieren van Maassen fipronil aangetroffen. Dat is een verboden bestrijdingsmiddel dat goed helpt tegen bloedluizen bij kippen. Het zat in een mengsel dat door Chickfriend is gebruikt voor het reinigen van de stallen in Homoet. Het Barneveldse bedrijfje verzweeg dat er fipronil in zat. De rechtszaak tegen de twee eigenaren van Chickfriend loopt nog. Maassen: ,,Ik ben niet het enige slachtoffer; op een gegeven moment zaten er in Nederland 800 kippenschuren op slot. Als de mannen van Chickfriend daadwerkelijk hebben geweten dat er fipronil in het mengsel zat, en daar lijkt het op, verdienen ze een hoge straf.’’

Schadevergoeding