Els Leenders verlaat na 43 jaar het onderwijs. ‘Gewoon proberen, niet eerst een beleidsplan schrijven’

U bent 62, waarom gaat u nu al met pensioen?

,,Mijn man is elf jaar ouder dan ik en is al tien jaar met pensioen. Ik wil niet pas stoppen als hij al bijna tachtig is. En onderwijs is echt mijn passie, maar het is ook zwaar. Zeker in de afgelopen jaren met corona. Steeds weer nieuwe maatregelen die kwamen. De sfeer op school was ook heel anders. Doordat iedereen meer in de klassen hoorde te blijven, was er veel minder uitwisseling. Ik ben opgelucht dat ik niet in coronatijd mijn afscheid heb. Het contact met kinderen, ouders en leerkrachten is heel belangrijk voor me. Dat ga ik enorm missen.”