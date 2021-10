Elst en Arnhem verbonden met een fraaie, 2.0-slingertunnel

De tunnel is het laatste puzzelstukje in het weghalen van alle overwegen op de spoorlijn Arnhem-Nijmegen. Dertig jaar geleden waren dat er nog acht: zes in de vorm van een openbare weg en twee particuliere overwegen bij Elst.



Door de aanleg van de Betuweroute werden de twee exemplaren in Ressen - Stationsweg en Wolfhoeksestraat - en de Bemmelseweg in Elst al ‘gesaneerd’, zoals het formeel heet. De afgelopen jaren volgden ook de overwegen Aamsestraat naast het station, Weteringsewal naast de Linge en nu dus als slotstuk Rijksweg-Noord.