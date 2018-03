Elstenaren boos over uitzicht: 'We kijken de hele week naar vuilnis'

Lijsttrekkers in Elst: laat Rolling Stones afsluiten in Lingezegen

13 maart ELST - Realiteit lijkt het niet te worden, maar de hoop op de Rolling Stones die hun roemruchte carrière afsluiten in Park Lingezegen zorgde in de zaal van het gemeentehuis in Elst dinsdagavond wel voor de nodige opwinding. Daar vond het verkiezingsdebat van De Gelderlander plaats.