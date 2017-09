Elstenaren woedend over 'zielig kermisje met oude meuk'

ELST - Een draaimolen, botsauto's en een oude rups. Veel meer was de kermis in Elst dit jaar niet. Bezoekers waren er nauwelijks. Er moeten meer attracties komen, vinden veel inwoners, en een nieuwe locatie kan ook helpen.

Op sociale media klagen Elstenaren steen en been over de kermis, die tot afgelopen maandag plaatshad op het Europaplein in Elst. „De kermis is een schande. Allemaal oude meuk. Niets voor de jeugd en kleintjes”, foetert Wilma Coppens op Facebook. Monique Kimmel toont zich ook erg kritisch op hetzelfde medium: „Wat een zielig kermisje hier in Elst. Dan maar weg want zo is het een lachertje.”

Treurig

Ook de politiek in Overbetuwe bemoeit zich met kermis in Elst. Henk Vreeman, fractievoorzitter van Gemeentebelangen Overbetuwe (GBO), wil van de burgemeester en wethouders weten of de gemeente in gesprek is met kermisexploitanten om 'tips en tricks' uit te wisselen. ‘Mede als gevolg van deze treurige kermis komen er weinig belangstellenden waardoor het voor exploitanten minder interessant wordt Elst te bezoeken’, meldt hij.

Ook exploitanten doen een duit in het zakje. Jan Paashuis verwijt de gemeente dat er te weinig reclame is gemaakt.

Teleurstelling

De gemeente Overbetuwe trekt zich de kritiek aan. „We zien en krijgen teleurgestelde reacties over de kermis van afgelopen weekeinde. En die teleurstelling delen we als gemeente. We willen een beter, breder aanbod én een beter bezochte kermis in Elst”, laat een gemeentewoordvoerster weten.

De komende periode wordt de kermis met ondernemers, kermisexploitanten en verenigingen geëvalueerd. Onderwerpen van gesprek zijn dan onder andere de hoogte van de leges, het maken van reclame voor de kermis en er wordt gesproken over het tijdstip; of de kermis niet samenvalt met veel andere festiviteiten waardoor bezoekers te veel te kiezen hebben.

Plein