Elster hulptransport arriveert heelhuids in Gambia: ‘Nooit meer op de bonnefooi naar Mauritanië’

met video Hij is er! Sint heeft ’t warm: ‘Normaal heb ik zin in boerenkool, maar nu zou een mojito er ook wel ingaan’

Het was even lastig voor de Sint zoals veel kinderen wel hebben gezien in het Sinterklaasjournaal. Maar uiteindelijk is het gelukt en is de goedheiligman ook in onze regio aangekomen. Heel veel blije gezichten en grote verwachtingen.

12 november