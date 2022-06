En toen was het seizoen van RKHVV, boem, voorbij: ‘Zo’n nederlaag doet veel pijn’

Leonard (67) uit Elst krijgt koninklij­ke onderschei­ding voor zijn inzet in de fruitsec­tor

Leonard Kampschöer (67) uit Elst is dinsdag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De koninklijke onderscheiding kreeg hij voor zijn inzet voor de Nederlandse fruitteelt in binnen- en buitenland.

8 juni