Ergernis leidt tot onderzoek naar drukke toegangsweg Pleijroute

Vader die werd afgetuigd om kritiek op vuurwerk: 'Het beheerst ons leven'

10 februari BEMMEL - De 49-jarige man uit Haalderen die in de nieuwjaarsnacht zwaar werd mishandeld in Bemmel, spreekt voor het eerst over wat hem die nacht is overkomen. ,,Ik ben echt heel hard te grazen genomen.’’ De daders zijn nog niet gepakt, de zaak is binnenkort te zien in het programma Opsporing Verzocht.