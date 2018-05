Estavana steelt de show in Angeren

,,Estavana is een internationale topper en ook nog eens een heel leuke vrouw’’, vertelt Heidi Evers, bestuurslid van HV Angeren. ,,Via een connectie zijn we met haar in contact gekomen. Ze was best bereid om een uurtje te komen.’’

Rafael van der Vaart

Polman startte haar carrière bij Udi 1896 in Arnhem en handbalde ook voor AAC 1899 in Rijkerswoerd. De international, al jaren woonachtig en handballend in Denemarken, is nooit vergeten waar ze vandaan komt. Voor handbaltalent in de regio maakt ze graag tijd, als het te combineren is met haar privéleven. Polman: ,,Rafael en ik hebben nu een kleine en daar gaat veel tijd inzitten. Maar als het even kan, kom ik. Fijn dat het nu ook in de buurt is. Ik heb als kind nog tegen Angeren gehandbald.’’



De clinic duurt een half uurtje. Na de les is er tijd voor een krabbel en foto met Polman. Evers: ,,De meiden willen heel graag op de foto met Estavana. Ik snap dat wel. Die foto wordt dan gedeeld via sociale media. Estavana is erg populair, daar wil je mee gezien worden.’’



,,En ik met hen'', vertelt Polman. ,,Ik geniet ervan en ik zie het ook als promotie van de handbalsport. De sport waar ik zo veel van hou.’’