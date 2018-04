Familie ten einde raad na zoveelste keer dat graf wordt vernield

Het begon met een vlinder die van het graf verdween. ,,Dan denk je nog: het was de wind, of een kind heeft het weggehaald’’ zegt Hegeman. Maar er verdwenen meer zaken bij het graf. ,,Herinneringen, tekeningen van de kinderen’’, vertelt Hegemans partner Bob Aalbers. ,,Alles is weg.’’



Drie jaar geleden, in de weken na carnaval, werd de urn gestolen. Die was bijgezet bij het graf van Louis Hegemans moeder, Marie van Geelen. Precies zoals hij het wilde. ,,We hebben aangifte gedaan bij de politie. Net als nu’’, vertelt Aalbers. Maar een dader werd nooit gevonden.



Daarom deed de familie een oproep op Facebook in een poging de dader te achterhalen. ,,Al vraag ik me af of ik eigenlijk wel wil weten wie dit doet’’, zegt Erica Hegeman. ,,We willen vooral dat er een einde aan komt. En het liefst van alles wil ik de urn terug met de as van mijn vader.’’