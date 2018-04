Fietser gewond bij aanrijding in Herwijnen, automobilist aangehouden

De­gra­da­tie­koorts heerst voor Betuwse voetbalderby in Huissen

14 april GENDT/HUISSEN - De Betuwse derby tussen De Bataven en RKHVV is op het niveau van de hoofdlkasse nooit beslissend geweest voor het kampioenschap of een andere leuke prijs, maar zo erg als dit jaar was het nog nooit. Deze keer is het duel in Huissen (vanavond om 19.00 uur) een puur degradatiepotje.