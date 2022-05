Formatie Lingewaard nadert ontknoping: over twee weken presentatie coalitieakkoord

Achterban

GroenLinks, met vier zetels één van de winnaars van de afgelopen verkiezingen, viel buiten de boot en doet niet mee met de formatie. Volgens informateurs Margareth Bouwmeister en Bud Joosten was deze partij te progressief in vergelijking met de andere partijen.



,,We zijn nu druk met het opstellen van de teksten”, zegt formateur Johan Sluiter over het coalitieakkoord dat in elkaar wordt getimmerd.



De datum van 25 mei is onder voorbehoud. Sluiter verwacht dat er ‘nog wat tijd nodig’ is voor de communicatie naar de achterban van de partijen. ,,Die moet kijken of het allemaal wel goed is wat we met elkaar hebben besproken. Zo gaat dat in een goede democratie.”