Formatie nieuw Lingewaards bestuur van start

Büttner velt met RKC zijn oude club Vitesse

ARNHEM - Een ‘kind van de club’ is nu ook de beul van Vitesse. Alexander Büttner heeft de Arnhemse club een paar dagen na de Europese uitschakeling in Rome een nieuwe tik uitgedeeld. De Achterhoeker werd zondagmiddag matchwinnaar in GelreDome voor RKC. De Gelderse equipe liet een rits kansen liggen tegen de Brabanders: 1-2.

20 maart