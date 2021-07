Fort Pannerden tussen Taj Mahal en piramides: ‘Wij verwachten een verdubbeling van het bezoekersaantal’

DOORNENBURG - De bedrijfsleider van Fort Pannerden moet nog even wennen aan het idee dat de Nieuwe Hollandse Waterlinie door Unesco is bestempeld tot werelderfgoed . Het fort in Doornenburg is daar onderdeel van.

,,Wij staan nu tussen wereldberoemde iconen als de Taj Mahal in India en de Egyptische piramides. Hoe bijzonder is dat? Het zal onze bekendheid vergroten. We gaan dat donderdagavond met alle vrijwilligers vieren tijdens onze tweede avondopenstelling”, zegt Jos Peters. Hij rekent erop dat Fort Pannerden net als de andere verdedigingsbouwwerken die deel uitmaken van de Hollandse Waterlinie internationale publiciteit en buitenlandse bezoekers zullen krijgen.

25.000 bezoekers

Fort Pannerden heeft in het coronajaar 2020 7500 bezoekers getrokken. Het mikt voor dit jaar op tienduizend. ,,Het streven is dat we in 2025 25.000 bezoekers mogen begroeten. En daar zullen best Amerikanen en Japanners tussen kunnen zitten die de erfgoederen langsgaan.”

Doorgaans blijven bezoekers drie tot 3,5 uur in het fort, waar van alles te beleven valt zoals een escape room en een wandeling door de grachten. Er komt nu ook een tour van een uur door het fort voor bijvoorbeeld bezoekers die ook nog naar de Kinderdijk bij Rotterdam willen. ,,In dat uur zullen wij ze langs een aantal highlights leiden, zoals het rivierenuitkijkpunt, een film waarin in acht minuten de geschiedenis van het fort wordt verteld en het nagebouwde kanon.”

Massabezoek

Peters gaat er niet van uit dat Fort Pannerden met massabezoek te maken krijgt. ,,We zullen dat moeten afwachten. Maar vergeet niet dat Fort Pannerden steunt op vrijwilligers. Dat betekent bijvoorbeeld dat het fort in de zomermaanden zes dagen in de week is geopend en de rest van het jaar drie dagen in de week. Anders kunnen wij het niet behappen.”