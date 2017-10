Auto schiet door middenberm en botst frontaal op tegenligger; A325 weer open

Aanvankelijk werd rekening gehouden met een afsluiting tot 21.30 uur, maar het werk was meer dan een uur eerder klaar.



Bij het ongeval was één auto door de middenberm geschoten en op de andere rijbaan vol op een tegemoetkomende wagen geknald, meldt de VID. Er zijn meerdere gewonden gevallen, de aard van hun verwondingen is volgens agenten ter plaatse nog onduidelijk. De gewonden zijn met ambulances naar ziekenhuizen in de omgeving gebracht. Er is ook een traumahelikopter ter plaatse geweest.



Het ongeval gebeurde in de richting van Arnhem. Beide kanten op hebben forse files gestaan, die na het openstellen van de weg langzaam oplosten. De exacte toedracht van het ongeval wordt nog onderzocht door de politie.