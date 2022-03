Fruit- en boomteelt bundelen krachten tegen drinkwaterwinning

Fruittelers en boomkwekers in de Betuwe maken een vuist tegen de plannen van de provincie om potentiële drinkwaterwingebieden te claimen. Ze willen dat de beoogde gebieden veel kleiner worden en willen overleg over de minst schadelijke waterwinlocaties.

Woensdag plaatsen zo’n vierhonderd fruittelers en enkele tientallen boomtelers onder meer in De Gelderlander een gezamenlijke advertentie met hun noodkreet. Afgelopen najaar gaf de provincie aan dat een flink gebied rond Geldermalsen en een kilometers brede strook tussen Waal en A15 rond Herveld, Andelst, Dodewaard en Slijk-Ewijk in beeld zijn voor de drinkwatervoorziening.



Daarbij werd ook duidelijk dat de gebieden over enkele jaren in de praktijk veel kleiner zullen zijn dan de zones die voor de onderzoeken nodig zijn. Met alle gevolgen van dien.

Alle remmen los: zoveel mogelijk bezwaren

Het zit de fruittelers en boomkwekers allemaal niet lekker, ook al omdat de provincie haast heeft en liefst nog voor de zomer definitieve besluiten wil nemen. ,,Dus hebben we tezamen met organisaties als NFO (fruitteelt), LTO (land- en tuinbouw) en Tree Centre Opheusden (TCO) een clubje opgericht en zijn alle remmen los gegaan. Alleen al door heel veel bezwaren in te dienen, hebben wat tijd gekocht”, zegt fruitteler Bert den Haan uit Kerk-Avezaath als woordvoerder.

Provincie is asociaal bezig

De pijn volgens hem in hoofdlijnen: het voorlopige reserveringsgebied is veel te groot. Daardoor worden te veel agrarische bedrijven de komende jaren of voor altijd beperkt. Ook mist Den Haan overleg over betere oplossingen.

Quote Eigenlijk is het asociaal wat de provincie heeft gedaan Fruitteler Bert den Haan

,,Eigenlijk is het asociaal wat de provincie heeft gedaan. Waterbedrijf Vitens kreeg vrij spel om een zo ruim mogelijk gebied aan te wijzen voor onderzoek naar potentiële waterwinning.” Binnen deze gebieden bestaan beperkingen in het gebruik van bestrijdingsmiddelen en bodemwatergebruik. Als een gebied over enkele jaren écht waterwingebied wordt, vrezen de telers en kwekers voor lagere grondwaterstanden en meer droogte.

Meer droogte, meer problemen

Den Haan: ,,Als fruitteelt hebben we sloot- of grondwater nodig voor vorstberegening in het voorjaar en besproeiing tijdens grote droogte. Als het grondwaterpeil door drinkwaterwinning daalt, zal het probleem groter worden; zeker als je de droge zomers van de afgelopen jaren ziet.”

Volledig scherm Archieffoto: Bert den Haan bij een kist vol vers geoogste conferenceperen. © William Hoogteyling

Het risico op problemen is volgens de woordvoerder het grootst in het gedeelte Herveld-Andelst-Dodewaard-Slijk-Ewijk, waar rond de Waal drinkwater opgepompt zou kunnen worden. De kleilagen zijn in de eerste kilometers naast de rivier veel minder dik, waardoor de beperkingen én negatieve effecten groter zullen zijn.

In het gebied rond met name Dodewaard en Andelst zitten volgens TCO-zegsman Goos Cardol ook zo’n dertig boomkwekers. ,,De laanboomsector is erg gevoelig voor goede watervoorziening bij de wortelstelsels. Zeker ook de zogenaamde containerteelt: in potten die op stellages staan en dus niet in de volle grond. Die boompjes bufferen geen water en dan moet het snel via oppervlaktewater in de sloten of via pulsen beschikbaar zijn.”

Boomteeltpercelen die rust moeten hebben

Quote Door zulk grote gebieden aan te wijzen, komen er steeds minder percelen beschik­baar voor de laan- en sierbomen­teelt Goos Cardol, Tree Centre Opheusden (TCO) Cardol wijst er ook op dat boomkwekers de percelen een jaar of vijf gebruiken en dan vaak twee jaar tot rust laten komen. ,,Met zo’n waterwingebied komt ook het aantal beschikbare percelen onder druk.” Hij vreest dat er door alle onzekerheden minder geïnvesteerd gaat worden. ,,En dan kachelen dergelijke bedrijven langzaam achteruit. Dat kan toch ook niet de bedoeling van de provincie zijn.”

Beide woordvoerders willen vooral snel met de provincie en Vitens om de tafel, om tot veel kleinere en gerichtere zoekgebieden te komen. ,,Iedereen wil schoon drinkwater, wij ook. Maar de zoekzones kunnen zeker de helft kleiner worden en waterwinning onder weilanden is dan minder risicovol”, meent Den Haan.

Gelders CDA wil spoed

Onderwijl dringt de provinciale CDA-fractie aan op snelle duidelijkheid. Het CDA wil dat de provincie met de fruitteelt- en boomkweeksector gaat overleggen. Ook moet de onderzoekstijd voor Vitens zo kort mogelijk zijn, om snel helderheid te krijgen over de zones waar over een jaar of tien daadwerkelijk drinkwater omhoog gepompt wordt.

Gedeputeerde ziet het waterprobleem niet

Gedeputeerde Staten van Gelderland hakt in mei knopen door over de onderzoeken en aan te wijzen zoekgebieden. Gedeputeerde Peter van ’t Hoog zegt in een reactie al te hebben gesproken met de fruitteeltsector en dat te blijven doen. Hij laat echter ook weten zich géén zorgen te maken over de beschikbaarheid van grond- of slootwater voor de agrariërs, als er drinkwater onder hun percelen wordt gewonnen.