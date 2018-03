‘Gaybrapad in Huissen is betutteling’, COC wil beleid in collegeprogramma

Lintje voor Wil Dinnissen: trompettist in hart en nieren

18 maart Dinnissen is al vanaf 1969 lid muziekvereniging Concordia in Driel. Daar staat hij bekend als een muzikant in hart en nieren, een voortreffelijke trompettist waar anderen op kunnen bouwen. Sinds 1987 zit hij in het bestuur. In de tijd dat hij penningmeester was, heeft hij de administratie van de vereniging op orde gebracht.