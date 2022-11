Geen kerstmarkt in Zandse Kerk in Huissen door vrijwilligerstekort

HUISSEN - De kerstmarkt in de Zandse Kerk in Huissen gaat dit jaar niet door. Een tekort aan vrijwilligers is de oorzaak. Ook over de editie in 2023 heerst onzekerheid.

De jaarlijkse markt in de voormalige katholieke kerk in Huissen trekt doorgaans honderden bezoekers. De laatste editie was in december 2019, voor de uitbraak van het coronavirus.

Voor dit jaar heeft de organisatie niet genoeg vrijwilligers gevonden. ,,In de aanloop naar de kerstmarkt hebben we geconcludeerd dat we het niet voor elkaar krijgen. We hadden daarom ook nog geen datum geprikt”, zegt Theo van Vuuren van de organiserende Stichting de Zandse Kerk.

,,Het afgelopen jaar zijn er ontzettend veel activiteiten geweest in de kerk, wel een stuk of tachtig. Voor al die activiteiten hebben we vrijwilligers nodig, terwijl het moeilijk is om die te vinden. Tijdens de coronaperiode zijn er ook een aantal afgehaakt. Voor de kerstmarkt zijn er ongeveer acht nodig voor het op- en afbouwen. En je moet ook de administratie en dat soort zaken regelen, dus het zijn er meer.”

Oproepen om meer vrijwilligers te werven hebben (te) weinig opgeleverd.

2023

Op Facebook schrijft de stichting dat voor de editie in 2023 ‘afhankelijk van de situatie weer bekeken worden of een kerstmarkt haalbaar is’. ,,Als we genoeg vrijwilligers hebben, organiseren we het met alle plezier. Maar mogelijk is er dan een ander probleem, namelijk de hoge energiekosten. Die zijn ook voor onze stichting enorm gestegen. En willen mensen dan nog wel geld uitgeven om een kraam te huren”, vraagt Van Vuuren zich hardop af. ,,Het is dus schipperen, maar als het enigszins kan, gaan we ervoor.”

Liefhebbers die elders een kraam willen huren of bezoeken, kunnen dit jaar wel terecht bij de kerstmarkten in Bemmel op 11 december of bij kasteel Doornenburg op 18 december.

