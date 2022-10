Geen spoorknip in Elst meer, alle treinen weer Tiel-Arnhem

Vervoersbedrijf Arriva reed tot zes jaar geleden alleen in de spits een halfuursdienst tussen Arnhem en Tiel; daarbuiten ging er één trein per uur per richting. Maar vanaf december 2016 werd de hele dag door - tot 19.00 uur - een halfuursdienst aangeboden.

Maar tussen 10.00 en 14.00 uur en tussen 19.00 en 21.00 uur kwam die vanuit Tiel niet verder dan Elst en keerde daar op het extra aangelegde kopspoor, waardoor in de daluren een extra overstap naar en vanuit Arnhem vereist was.

Drukste spoor van Nederland

Daaraan komt in het tweede weekend van december - als traditiegetrouw de nieuwe dienstregeling ingaat - een einde. Alle treinen vanuit Tiel rijden voortaan door naar Arnhem en alle treinen naar Tiel beginnen voortaan in de provinciehoofdstad. Pas vorige week heeft Arriva van spoorbeheerder ProRail te horen gekregen dat daarvoor overdags ruimte op het spoor is gevonden.

Het spoor tussen Elst en Arnhem is zo'n beetje het volste van Nederland, met zes NS-intercity's, vier NS-sprinters en twee Arriva-stoptreinen per uur per richting; aangevuld met gemiddeld één goederentrein per uur per richting.

De afgelopen jaren was midden op de dag geen ruimte voor een extra Arrivatrein op het spoor tussen Elst en Arnhem. Daarom keert de helft van de treinen van/naar Tiel op het doodlopende kopspoor bij station Elst. Vanaf 12 december rijden alle stoptreinen weer de gehele route Arnhem-Tiel.

Goederentreinen en lege rangeertreinen naar late avond

Voor ProRail is het verdelen van de capaciteit op het baanvak Arnhem-Elst altijd een grote puzzel en bij twijfel ‘of alles past’ is de extra Arrivatrein van/naar Tiel als eerste de klos. Eerste doel is immers een - zoals het formeel heet - ‘robuuste dienstregeling’ te maken, waarbij nog ruimte blijft om kleine verstoringen op te vangen.

Dat de Arrivatreinen nu allemaal tóch door kunnen rijden, komt door het schuiven met goederentreinen overdags en het naar emplacementen rijden van lege treinen direct na de avondspits. Die zijn allemaal naar ná negen uur 's avonds verschoven.

Arrivatrein is verkapte sneltrein voor Elstenaren

Het altijd rechtstreeks maken van de trein Tiel-Arnhem en opheffen van de overstap in de daluren is vooral een verbetering voor Betuwse reizigers naar Arnhem. Maar ook Elstenaren profiteren: tot 21.00 uur hebben zij één extra trein per uur van/naar Arnhem erbij. Bovendien is het voor Elster treinreizigers een soort verkapte sneltrein, omdat Arriva niet stopt op station Arnhem-Zuid en zo een ritje Elst-Arnhem geen 10 maar 8 minuten duurt.