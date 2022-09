Gemeentebelangen Overbetuwe: ‘Gemeente moet meer doen om dorpsevenementen te behouden’

ELST - De gemeente Overbetuwe moet meer doen om evenementen in de dorpskernen te behouden. Dat stelt Henk Vreman namens Gemeentebelangen Overbetuwe (GBO). Het niet doorgaan van de kermis in Elst was voor Vreman de druppel die de emmer deed overlopen.

,,Ik ben deze week echt door ontelbaar veel mensen aangesproken over het wegblijven van de kermis tijdens de Paardenmarkt in Elst. Elstenaren vinden het onbegrijpelijk dat de jaarlijkse kermis in september is afgeblazen", zegt Vreman. ,,Het is slecht voor de leefbaarheid van de dorpen als dit soort evenementen verdwijnen en helaas is dit niet het enige evenement dat we in Elst moeten missen.”

Meer afgelastingen

Vreman verwijst naar de kleedjesmarkt op Koningsdag en het muziekfestival dat eerder tijdens de avondvierdaagse in Elst werd gehouden. ,,Ook dat is dit jaar afgeblazen, net als de kleedjesmarkt vanwege een gebrek aan vrijwilligers. Triest en daar zou de gemeente zich meer moeten inspannen.”

Eerder speelde de gemeente, in samenwerking met het Centrum-management Elst CME), een grotere rol bij het organiseren van evenementen. De laatste jaren kwam dat in handen van verenigingen te liggen. Het organiseren van de kermis werd in 2018 handen van een commercieel bureau gelegd. Dat slaagde er niet in om dit jaar een kermis van de grond te krijgen. Kermisexploitanten zouden niet naar Elst willen komen. Het betreffende bureau was niet bereikbaar voor commentaar.

Klok niet terugdraaien

Toch pleit GBO er niet voor de klok terug te draaien en de organisatie van evenementen weer bij de gemeente neer te leggen. ,,Er is niet voor niets gekozen om die taken af te stoten. De ambtelijke capaciteit is daarvoor niet aanwezig. Maar de gemeente zou wel meer kunnen doen in een bemiddelende rol. Zeker als het gaat om evenementen als de kleedjesmarkt of het muziekprogramma rondom de Vierdaagse”, zegt Vreman.

,,Die lopen nu vast op het gebrek aan vrijwilligers en de organisatoren slagen er niet in dat op te lossen. Terwijl Elst verschillende grote verenigingen telt die wel over voldoende vrijwilligers beschikken en best bereid zouden zijn om her en der bij te springen. De gemeente zou daar een bemiddelende rol in moeten spelen. Want het is toch te triest voor woorden dat in een 24.000 inwoners tellend dorp als Elst evenementen verdwijnen terwijl het in kleinere dorpen wel lukt om dit soort voor de dorpen belangrijke gebeurtenissen door te laten gaan.”

GBO heeft het gemeentebestuur vragen gesteld over het afblazen van de kermis in Elst. Zo wil de partij weten wanneer de gemeente daar van hoorde en waarom er geen actie is ondernomen om de kermis, desnoods met steun van de lokale middenstand, toch door te laten gaan.