Gebruikers niet verbaasd over gevaren e-bike: 'Ouderen raken snel in paniek'

Motorrij­ders nog niet van Lingewaard af

25 april BEMMEL - Motorrijders zijn nog niet van de gemeente Lingewaard af. De rechter draaide onlangs het motorverbod terug dat in weekeinden en op feestdagen gold voor Lingewaardse dijken. De gemeente gaat daartegen in pro forma in hoger beroep, zodat het meer tijd krijgt een eventueel hoger beroep later te onderbouwen.