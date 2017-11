Gewoon mavo'er zijn voelt voor Sarah (15) als een overwinning

Bijna alle kinderen met een beperking volgen speciaal onderwijs. Ook Sarah leek dat traject in te gaan; na een reguliere basisschool in Elst (De Zonnepoort) volgde in 2014 de overstap naar Werkenrode School in Groesbeek, dat voortgezet speciaal onderwijs biedt aan leerlingen met lichamelijke of meervoudige beperkingen en langdurig zieken. Vijf weken hield ze het vol. Sarah: ,,Ik was daar niet gelukkig. Ik was gewend aan regulier basisonderwijs en kon mijn ei niet kwijt.’’



Mariëndael in Arnhem, eveneens speciaal onderwijs, bleek ook geen succes. Sarah voelde zich daar eenzaam. Reden voor haar ouders Frank en Marjolein om in te grijpen. ,,We wilden aan de wens van Sarah voldoen. Haar op een reguliere school krijgen. We kozen zeker niet voor de makkelijkste weg. Het waren stressvolle maanden, kregen regelmatig te horen dat Sarah het in het reguliere onderwijs niet zou redden. Het heeft Sarah en ons heel veel energie gekost, maar het is onze inspanningen absoluut waard geweest’’, vertelt moeder Marjolein.