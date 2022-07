Gezocht! Lokale brouwers voor Bierfestival De Betuwe: ‘Bier moet in ons gebied gemaakt zijn’

TIEL - Tussen Appelpop en Fruitcorso in wordt op zondag 11 september in Tiel voor het eerst Bierfestival De Betuwe gehouden. Brouwers krijgen dan van 17.00 tot 19.30 uur de kans hun speciaalbiertjes te laten proeven en aan de man te brengen. Het bierfestival in stadspark Kalverbos is onderdeel van de Betuwse Oogstweek.