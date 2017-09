'Gratis drank' en rijk beloonde artiesten: benefiet in Gendt levert nul euro op

Maar toen om 20.00 uur het feest ten einde was, was zijn stichting geen euro rijker. Er waren volgens Rondon bijna 200 bezoekers, maar zij hadden vrijwel allemaal gratis kaartjes. „Veel kosten gingen naar de artiesten. Zij kregen bloemen, drank, eten en een waardebon. En veel bezoekers waren via die artiesten aan gratis drank gekomen.”



Door het fiasco moet Stichting Messi nu 48 kinderen teleurstellen die op de wachtlijst staan. „We zouden in november of december een reis voor een paar kinderen organiseren. Maar ik moet hen nu vertellen dat we niets te bieden hebben.”