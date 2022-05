Griekse Songfestivalzangeres Stefania bezoekt basisscholen Elst: ‘Stel je voor hoe het is popster te zijn’

ELST - Stefania Liberakakis was dinsdag op twee basisscholen in Elst voor de opnamen van het tv-programma Kids Top 20 . Een jaar geleden deed ze mee aan het Eurovisie Songfestival namens Griekenland. Nu presenteerde ze de Kids Top 20 op locatie. De Ark en De Wegwijzer uit Elst hadden de show binnen hun muren gehaald.

De artiesten Tijn en Loïs die kwamen zingen kende ze eigenlijk nog niet, geeft Jasmijn uit groep 7 toe. ,,Maar ik vind het wel heel bijzonder dat er vandaag bekende zangers en zangeressen op onze school zijn.” Liedjes met jonge artiesten van nu, dansen, een spelletje: daar draait het om in het programma voor kinderen.



Basisschool de Ark vormde het decor van de ochtendopnamen. In de middag hadden de groepen 6 en 7 van buurman De Wegwijzer zich verzameld in hun omgebouwde gymzaal. Alle ramen afgeplakt, kleurige Kids Top 20-schermen en levensgrote lampen in alle hoeken. Boven in de school was een klaslokaal omgetoverd tot visagieruimte. De tv-ploeg stond klaar om er iets moois van te maken.

Quote Met wie zou je dan samenwer­ken, wat voor muziek zou je maken? Anneke Rouwen

Juf Anneke Rouwen van groep 7 koppelde dinsdag een taalopdracht aan de show. ,,Ik heb ze gevraagd zich voor te stellen hoe het zou zijn als zij een popster zouden zijn. Met wie zou je dan samenwerken, wat voor muziek zou je maken? Na eerst een schrijfplan op te stellen, mochten de kinderen het uitwerken tot een verhaal. En binnenkort starten we met een thema over film. Dan kunnen we hier natuurlijk op terug grijpen. Bijvoorbeeld hoe een gemonteerde uitzending er heel anders uit ziet dan hoe het wordt opgenomen. De volgorde is anders, er zijn vaak onderbrekingen, stukjes die opnieuw gedaan worden.”

Magisch

Dat het vooral gaaf is, beamen alle aanwezige docenten. ,,Dit is toch magisch voor de kinderen?”



Stefania presenteert het programma sinds dit seizoen. De 20-jarige zangeres is in Utrecht geboren. Zij heeft Griekse ouders. Met haar Griekse act werd ze vorige jaar tiende op het Eurovisie Songfestival. Hoe zij de eerste voorronde van het Songfestival dinsdagavond ging beleven? ,,In de studio bij Beau, de voorronde kijken en nabespreken.”



Komende zaterdag om 09.05 uur op NPO3 is de uitzending met basisschool de Ark, een week later de uitzending met De Wegwijzer.