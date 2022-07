Groot reparatieplan voor verkocht restgroen moet gebruikers meer mogelijkheden geven

Het gaat in totaal om een kleine vijftig stukken restgroen die ooit van de gemeente waren en de laatste jaren aan inwoners zijn verkocht om aan hun tuin toe te voegen. In veel gevallen was die grond al bij inwoners in gebruik, maar is die door de verkoop ook echt bij hun in eigendom gekomen. In sommige gevallen gratis omdat de grond al meer dan twintig jaar werd gebruikt en de inwoners een beroep op het verjaringsrecht konden doen.