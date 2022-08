Grote brand in loods afvalwerkingsbedrijf op industrieterrein Huissen

Er is een grote brand op het industrieterrein in Huissen, volgens een melding van de brandweer gaat het om afvalverwerkingsbedrijf Heijting Milieuservice. De rookpluimen zijn van verre te zien.

Een woordvoerder meldt dat het een brand in een loods betreft. Voor zover bekend zijn er geen mensen in de problemen geraakt. ,,Daar hebben wij geen meldingen van".

Ook is onduidelijk of er sprake is van gevaarlijke stoffen. ,,We zijn het onderzoek aan het opstarten. We weten niet wat voor materialen daar liggen.” Ook wordt bekeken welke maatregelen en adviezen gelden voor mensen die dichtbij wonen en mogelijk last van de rook hebben, aldus de woordvoerder.