Haltes? Die zijn er helemaal niet: ‘Als je je hand opsteekt, stopt de bus en kun je mee’

Bussen van kleiner formaat rijden tegenwoordig veel rond en niemand kijkt ervan op. Dat is in 1920 wel anders als je een bus ziet voor twaalf tot vijftien passagiers. Zoveel zijn het er niet.



Maar Piet Merkus, die in Andelst een bedrijf in rijwielen en motorfietsen heeft, ziet er brood in en vraagt in 1919 een vergunning aan om lijndiensten te verzorgen.