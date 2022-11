Handhavers zoeken illegale activiteiten in Lingewaard maar vinden niks: ‘Dat is eigenlijk wel geruststellend’

Tygo wint de Kinder­prijs niet, maar ziet wel verbete­ring bij Vitesse op de tribune: ‘Ik voel me weer veilig’

HUISSEN - Met zijn brief over rellen bij Vitesse was Tygo Schreijenberg (13) uit Huissen kandidaat voor de Nationale Kinderprijs 2022. Hij won de prijs woensdagmiddag niet, de één jaar oudere Xavi uit Amsterdam wel. Maar Tygo is toch opgetogen. ,,Want ik heb een leuke middag gehad én zie ook dat mijn brief heeft geholpen. Ik voel we weer prettig en veilig op de tribune bij Vitesse.”

16 november