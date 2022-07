Heet! Papier wordt niet opgehaald, milieustraten zijn dicht en het afval moet vroeger aan de weg

Middelbare scholieren die in Lingewaard of Overbetuwe naar school gaan, hoeven zich niet meer druk te maken over tropenroosters of andere maatregelen. Het onderwijs in de Betuwe wijkt af van het ‘normale’ vakantierooster vanwege de Nijmeegse Vierdaagse en zijn net net als de basisscholen al aan de zomervakantie begonnen.

Afval

Ouders die hun kroost in de vakantie ‘huistaken’ geven, moeten opletten dat de pubers op tijd opstaan, bijvoorbeeld voor het langs de weg zetten van de vuilcontainers. De ophaalrondes zijn deze warme dagen met twee uur vervroegd. Wie vooraan in de rij zit, mag dinsdag al vanaf 06.30 uur een vuilniswagen verwachten.

In Overbetuwe, waar vanwege de hitte vanavond geen papier wordt ingezameld in Elst, gaat het om afvalverwerker PreZero en in Lingewaard om Remondis. ,,Dit wordt ook via de afvalapp met onze inwoners gecommuniceerd”, zegt een woordvoerder van de gemeente Lingewaard over de wijziging.

Voor het opruimen van de schuur en dan alle rommel naar de milieustraat brengen, is dinsdag in Overbetuwe geen goede dag. Beide gemeentelijke afvalbrengstations in Elst en Andelst zijn vanwege de hitte gesloten. Werken op het open en onbeschutte terrein bij hoge temperaturen wordt gezien als een risico, vandaar dat de poorten gesloten blijven.

Gemeentewerf Bemmel eerder dicht

Anders is dat in Lingewaard, waar de milieustraten niet van de gemeente zijn, maar in handen van particuliere bedrijven. Aan het Looveer in Huissen is de milieustraat van Heijting tussen 07.00 en 17.00 uur gewoon open. Dat geldt ook voor de voorziening aan de Veilingweg in Huissen van Van Dalen (07.00 uur tot 17.30 uur).

De milieustraat van Vos in Doornenburg was maandag niet voor commentaar bereikbaar, maar daar moet sowieso eerst een telefonische afspraak worden gemaakt voor er afval gebracht kan worden.

De gemeentewerf in Bemmel sloot maandag om 14.00 uur de deuren. ,,Dit geldt ook voor de medewerkers van Scalabor, die bij ons gedetacheerd zijn. Dinsdag stoppen ze om 12:00 uur en dan staan ze woensdag vanaf 07:30 uur weer paraat”, verduidelijkt een gemeentewoordvoerder.

Actieve controle in de zorg

In zorginstellingen worden de adviezen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) opgevolgd en omdat het dinsdag code oranje is qua weer wil dat zeggen dat het zorgpersoneel cliënten actief in de gaten moet houden om er op toe te zien dat ze zich niet inspannen, voldoende drinken en binnen of in de schaduw verblijven.

,,Ook letten we op de temperatuur in het gebouw en zorgen dat er voldoende frisse lucht aanwezig is”, zegt een woordvoerder van zorginstelling Sancta Maria in Huissen.

