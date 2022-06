Helft van de Betuwse brandweerposten zoekt meer mankracht

De stelregel is dat een groep van achttien personen ideaal is als een kazerne over één voertuig beschikt: de tankautospuit. Maar veel posten hebben een extra voertuig – zoals een watertankwagen, een hoogwerker of een rietkapteam – en dan zijn 24 manschappen gewenst. Op nogal wat plekken in Nederland is het steeds lastiger geworden om de bezetting op peil te krijgen en te houden.