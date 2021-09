Herman bouwt een bongerdbrommer voor tijdens de perenoogst: ‘Dit tovert een glimlach op de gezichten’

Ganzenfan­fa­re trekt door Zwanenstad­je Huissen

3 september HUISSEN - Huissen geniet bekendheid als het Zwanenstadje, maar vrijdag 15 oktober neemt een bescheiden populatie ganzen de winkelstraten even over. Een stunt van de winkels die niet in het centrum, maar in winkelcentrum Zilverkamp gevestigd zijn.