Het ging wéér mis in de beruchte bocht bij Doornenburg

DOORNENBURG - Het gaat vaker mis aan de Krakkedel in Doornenburg, maar twee ongelukken in 24 uur is zelfs voor Doornenburgse begrippen veel.

Vrijdagmiddag belandde een automobilist rond 16.45 uur in de beruchte bocht van de Krakkedel in de naastgelegen sloot. De bestuurder reed van Gendt richting Angeren en is vermoedelijk in een slip geraakt. Daarbij raakte de wagen een stenen muurtje/duiker in de sloot, die tevens fungeert als oprit. Daardoor brak het rechter voorwiel af, waarna de auto enkele meters verderop in de sloot tot stilstand kwam.

Gestabiliseerd in de auto

Getuigen hebben eerste hulp geboden aan het slachtoffer, die klaagde over pijn in haar nek. De getuigen hebben het slachtoffer daarom gestabiliseerd in haar auto tot de hulpdiensten arriveerde.



Die kwam in de vorm van twee ambulances, meerdere politiewagens en een brandweerwagen. Deze hebben het voertuig gestabiliseerd aan het brandweervoertuig, waarna alle mensen uit de auto zijn gehaald. De vrouw raakte lichtgewond en kon na controle in de ambulance naar huis. Een bergingsbedrijf heeft het voertuig afgesleept.

En dat is vier

Volgens omwonenden is het is de vierde keer in een jaar tijd dat het op dit punt mis gaat. Gistermiddag raakte 100 meter verder ook een voertuig van de weg. In augustus sloef een auto over de kop in de bocht. De bestuurder vertelde in de onderstaande video over de klapper. In april sloeg een auto op dezelfde plek ook over de kop.