Het leven wordt duurder in Overbetuwe komend jaar, maar er zijn nog veel open eindjes

ELST - Het leven in Overbetuwe wordt in 2023 duurder, de gemeenteraad stemde dinsdag in met een verhoging van 4,3 procent voor de onroerendezaakbelasting (ozb). Verschillende andere belastingen en de rekening voor riool en vuilnis stijgen met 2,3 procent. Maar er zijn ook nog veel open eindjes, bij woningbouw, sociaal beleid, dorpsplannen en dierenwelzijn.

Energietoeslag naar meer bewoners

Overbetuwe trekt in 2023 een bedrag van 750.000 euro uit om meer inwoners in aanmerking te laten komen voor de energietoeslag. Nu komen mensen met een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum in aanmerking voor die uitkering van 1300 euro. Overbetuwe trekt die grens op tot 130 procent van het sociaal minimum.



Een amendement om dat mogelijk te maken kwam van de drie collegepartijen GBO, CDA en GroenLinks, gesteund door D66 en de PvdA. Daarmee was eigenlijk voor de raadsdiscussie al duidelijk dat het voorstel het zou halen. Toch ging dat niet helemaal zonder slag of stoot.



Zo sprak de ChristenUnie over een sympathiek voorstel, maar wilde die partij wel zeker weten dat er ook dekking voor de verruiming is als de energiecrisis langer duurt en er ook in 2024 gecompenseerd moet worden. Omdat de vergoeding deels door de rijksoverheid wordt gefinancierd bleef het definitieve antwoord op die vraag uit.

Geen goedkoop koopwoningen-project

Op papier klinkt het logisch. Goedkopere koopwoningen verdwijnen vaak uit bouwplannen en maken plaats voor koopwoningen van 350.000 euro of meer. Tegenvallers in de bouwkosten en het moeten bouwen van onrendabele sociale huurwoningen worden als reden opgevoerd.



Toch denken VVD, BOB, PvdA en ChristenUnie dat het mogelijk is om ook voor starters koopwoningen te bouwen met een vraagprijs van maximaal 260.000 euro. Door die in een eigen exclusief bouwplan onder te brengen en ze in ruimere aantallen te bouwen zou het volgens de partijen voor bouwbedrijven en investeerders rendabel zijn dit soort woningen te bouwen.



Een voorstel om ook in Overbetuwe een dergelijk bouwproject op te starten haalde het niet. Collegepartijen GBO, CDA en GroenLinks stemden tegen. De drie houden vast aan bouwen voor alle doelgroepen, bij voorkeur gemengd in nog uit te voeren bouwplannen. Wel gaat de raad eind deze maand nog in gesprek over welke stappen de gemeente kan zetten om starterswoningen te bouwen.

Volledig scherm Een motie om starters tegemoet te komen door een bouwproject met exclusief goedkope koopwoningen te beginnen haalde het niet. © ANP / ANP

Hart van Heteren kan door, lening of gift nog wel de vraag

Volledig scherm Hart van Heteren gaat de laatste fase in, de gemeente staat garant voor een deel van de kosten en beslist later of het om een lening of een gift gaat. © Artica Vastgoed

In Heteren kan worden begonnen met het afronden van het plan Hart van Heteren. Daarbij gaat het om de inrichting van het plein voor het nieuwbouwcomplex, inclusief fontein, carillon en verlichtingsplan, maar ook met de concrete invulling van de Huiskamer van Heteren: een samenwerking met de bibliotheek waarbij de gedeelde ruimte een sociale functie in het dorp krijgt. H



et project gaat om en nabij een miljoen euro kosten, opgebouwd uit verschillende subsidies. Overbetuwe staat garant voor 135.000 euro (lening) van dat bedrag, maar vanwege steeds meer oplopende kosten vroegen de samenwerkende partijen rondom het project dat bedrag om te zetten in een gift.



Een verzoek dat door BOB, ChristenUnie, PvdA en D66 met een amendement werd gesteund. Een knoop werd gisteren niet doorgehakt, maar carillon en fontein kunnen wel worden besteld. In een later stadium kijkt de gemeenteraad alsnog of de lening in een gift kan worden veranderd.

Dierenwelzijn blijft zaak van de lange adem

Volledig scherm Dierenwelzijn staat bij de Paardenmarkt in Elst al op de agenda, extra toezicht, verzorgers en dierenartsen zijn daar al van de partij. © Gerard Burgers

In Overbetuwe gaat het best aardig met het dierenwelzijn. Uit een controlelijst van de Dierenbescherming blijkt echter ook dat de gemeente op elf punten nog verbeteringen kan boeken. Een conclusie die al in 2021 werd getrokken, maar sinds die tijd bleef het min of meer stil.



Daarom trekt de gemeente in 2023 om te beginnen 10.000 euro uit om in kaart te brengen op welke van die elf punten de gemeente stappen wil zetten en welke kosten daarmee samenhangen. Ook de beschikbare ambtelijke capaciteit moet in die afweging worden meegenomen.



In het eerste kwartaal van 2023 moeten de antwoorden op die vragen beschikbaar zijn, zodat de gemeenteraad later dat jaar ook keuzes kan maken waar er rondom dierenwelzijn stappen gezet kunnen worden. GroenLinks, CDA, D66, BOB en PvdA vroegen dinsdagavond om deze ‘beginstap’. Keuzes maken houdt ook in het kaart brengen welke stappen niet worden gezet. Zo is er bijvoorbeeld geen draagvlak voor het afschaffen van visvergunningen.