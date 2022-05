Hier haal je nog een coronaprik in de Betuwe: bij de vaccinatiebus en pop-up priklocaties

ELST - De vaccinatielocatie van de GGD in Elst is sinds vorige week gesloten, maar het is nog steeds mogelijk om in de Betuwe een coronavaccin te halen. Veel animo is er niet voor.

De locatie in Elst is sinds 25 april dicht. Door de mildere omikron-variant en de soepele regels rond de bestrijding van corona is er minder vraag naar het vaccin. Om die reden zijn sinds kort ook de locaties in Duiven en Voorthuizen dicht. Alleen de vaccinatielocaties in Arnhem (twee stuks) en Ede blijven open.

Vaccinatiebus en pop-up locatie

Wil je een eerste of tweede vaccin of een booster- of herhaalvaccinatie, dan hoef je niet per se naar deze steden. Zo staat er iedere vrijdag een vaccinatiebus van de GGD Gelderland-Midden in Elst (Dorpsstraat 50), waar je je zonder afspraak kunt laten vaccineren. In de Betuwe kun je hiervoor op meer plekken terecht. Aanstaande donderdag is er een pop-up locatie in Bemmel, bij de Tabaksschuur. Deze en volgende week vrijdag kun je bij zo’n tijdelijke locatie terecht bij de oude raadszaal in Huissen.

Geen stormloop

Donderdag 12 mei is er een pop-up locatie in Gendt bij zaal Providentia en de vaccinatiebus doet binnenkort ook Heteren en Zetten aan. Mensen van de GGD vaccineren in Heteren aan de Flessestraat op 19 mei en op 2 juni. In Zetten is het Julianaplein op 18 mei, 25 mei en 2 juni de standplaats van de bus.

Stormloop is er overigens niet bij de vaccinatiebus en de pop-up locaties. De sluiting van ‘Elst’ heeft niet tot aanzienlijk meer of minder bezoekers aan deze locaties geleid, weet een woordvoerder van de GGD Gelderland-Midden. Exacte cijfers per locatie kon ze niet geven. ,,De meeste mensen komen voor de herhaalprik. We zien dat die aantallen geleidelijk afnemen, dat is elders ook zo.”

Bekijk de precieze tijden per locaties op: ggdgm.nl/vaccinatiebus